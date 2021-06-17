В комитете Рады по нацбезопасности поддержали бюджетную декларацию

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Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал бюджетную декларацию на 2022-2024 годы

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на информационное управление Аппарата ВР.

"Члены комитета на заседании 16 июня рассмотрели и поддержали Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы", - сказано в сообщении.

Комитет также согласовал отдельные пункты изменений в годовой план закупок товаров, работ и услуг оборонного назначения Министерства обороны на 2021 год.

Напомним, ранее сообщалось, что нардепы рассмотрят закон о реформе КСУ в ближайшее время.