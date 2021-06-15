Оккупанты на Донбассе трижды обстреляли силы ВСУ и запускали беспилотник

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Об этом информирует RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС.

Отмечается, что боевики вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Новгородского.

В районе населенного пункта Южное оккупанты применили противотанковый ракетный комплекс.

Также наши военные зафиксировали в Луганской области пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-3м" с пересечением линии разграничения. Вражеский дрон был вовремя подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.

"Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил в результате вражеских обстрелов нет. Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве осколочные ранения получили двое военнослужащих.