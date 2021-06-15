Вирастюк рассказал, в каком комитете будет работать в Раде
Народный депутат от "Слуги народа" Василий Вирастюк намерен работать в комитете соцполитики и защиты прав ветеранов
Об этом он заявил на брифинге в Верховной Раде 15 июня, пишет RegioNews.
Нардеп отметил, что хочет подавать законопроекты относительно развития отрасли спортивной реабилитации ветеранов АТО/ООС. Он отметил, что близко знаком с этой отраслью, ведь несколько лет вовлечен в тренировочный процесс и спортивную реабилитацию наших ветеранов. Среди своих первых шагов Вирастюк назвал законопроекты по спортивной реабилитации ветеранов.
"Большое количество ветеранов страдает посттравматическим стрессовым расстройством. И лучший способ преодолеть его является физическая культура и спорт. С 2019-го я привлечен к этому и на сегодня являюсь одним из тренеров сборной команды, которая примет участие в международных соревнованиях в США в сентябре. Это соревнования для раненых ветеранов, которые получили повреждения в результате боевых действий".
Напомним, 15 июня парламентарий Василий Вирастюк принес присягу народного депутата в Верховной Раде.
Известно, что 5 июня Верховный Суд признал законным избрание Вирастюка нардепом.