Вирастюк рассказал, в каком комитете будет работать в Раде

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Об этом он заявил на брифинге в Верховной Раде 15 июня, пишет RegioNews.

Нардеп отметил, что хочет подавать законопроекты относительно развития отрасли спортивной реабилитации ветеранов АТО/ООС. Он отметил, что близко знаком с этой отраслью, ведь несколько лет вовлечен в тренировочный процесс и спортивную реабилитацию наших ветеранов. Среди своих первых шагов Вирастюк назвал законопроекты по спортивной реабилитации ветеранов.

"Большое количество ветеранов страдает посттравматическим стрессовым расстройством. И лучший способ преодолеть его является физическая культура и спорт. С 2019-го я привлечен к этому и на сегодня являюсь одним из тренеров сборной команды, которая примет участие в международных соревнованиях в США в сентябре. Это соревнования для раненых ветеранов, которые получили повреждения в результате боевых действий".

Напомним, 15 июня парламентарий Василий Вирастюк принес присягу народного депутата в Верховной Раде.

Известно, что 5 июня Верховный Суд признал законным избрание Вирастюка нардепом.

9 июня ЦИК зарегистрировала Вирастюка народным депутатом.