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15 червня 2021, 13:52 20

Вірастюк розповів, у якому комітеті працюватиме в Раді

15 червня 2021, 13:52 20
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Фото з відкритих джерел
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Народний депутат від "Слуги народу" Василь Вірастюк має намір працювати у комітеті соцполітики і захисту прав ветеранів

Про це він заявив на брифінгу у Верховній Раді 15 червня, пише RegioNews.

Нардеп наголосив, що хоче подавати законопроєкти щодо розвитку галузі спортивної реабілітації ветеранів АТО/ООС. Він відзначив, що близько знайомий з цією галуззю, адже декілька років залучений до тренувального процесу та спортивної реабілітації наших ветеранів. Серед своїх перших кроків Вірастюк назвав законопроєкти щодо спортивної реабілітації ветеранів.

"Велика кількість ветеранів страждає на посттравматичний стресовий розлад. І найкращий спосіб подолати його є фізична культура і спорт. З 2019-го я залучений до цього і на сьогодні є одним із тренерів збірної команди, що візьме участь у міжнародних змаганнях у США у вересні. Це змагання для поранених ветеранів, які отримали ушкодження внаслідок бойових дій".

Нагадаємо, 15 червня парламентарій Василь Вірастюк приніс присягу народного депутата у Верховній Раді.

Відомо, що 5 червня Верховний Суд визнав законним обрання Вірастюка нардепом.

9 червня ЦВК зареєструвала Вірастюка народним депутатом.

Василь Вірастюк

 
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