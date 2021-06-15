ЦИК предложила сократить в Украине количество избирательных округов

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) вынесла на общественное обсуждение проект перечня территориальных избирательных округов (ТИО), которые нужно создать для администрирования будущих выборов

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, передает RegioNews.

В комиссии напомнили, что сейчас территория Украины разделена на 225 территориальных избирательных округов для проведения общегосударственных выборов.

Такое разделение будет действовать до окончания полномочий народных депутатов IX созыва и будет использоваться во время промежуточных выборов народных депутатов Украины в мажоритарных избирательных округах", - говорится в сообщении.

В ЦИК добавили, что в представленном для обсуждения проекте предлагается разделение на 202 территориальных избирательных округа, из них 13 - на временно оккупированных территориях восточной Украины (семь - Донецкая, шесть - Луганская области), девять - в Крыму, восемь - в Киеве , один - в городе Севастополе.

При таком количестве ТИО среднее количество избирательных участков на округ составляет 165, среднее количество избирателей - 168 002 человека", - сообщает пресс-служба ЦИК.

Кандидатов в нардепы будут выдвигать по спискам партий, которые формируются в избирательных регионах, что полностью совпадают с границами областей. А территориальные избирательные округа планируют использовать только для администрирования выборов.

Напомним, ранее сообщалось, что ЦИК не зарегистрировала инициативную группу по референдуму о запрете продажи земель.