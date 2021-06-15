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15 червня 2021, 11:13 6

ЦВК запропонувала скоротити в Україні кількість виборчих округів

15 червня 2021, 11:13 6
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Фото: із відкритих джерел
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Центральна виборча комісія (ЦВК) винесла на громадське обговорення проєкт переліку територіальних виборчих округів (ТВО), які потрібно створити для адміністрування майбутніх виборів

Про це повідомляє пресслужба ЦВК, передає RegioNews.

В комісії нагадали, що наразі територія України розділена на 225 територіальних виборчих округів для проведення загальнодержавних виборів.

Такий поділ буде чинним до закінчення повноважень народних депутатів IX скликання та використовуватиметься під час проміжних виборів народних депутатів України у мажоритарних виборчих округах”, - йдеться в повідомленні.

У ЦВК додали, що у презентованому до обговорення проекті пропонується поділ на 202 територіальних виборчих округи, з них 13 - на тимчасово окупованих територіях східної України (сім - Донецька, шість - Луганська області), дев’ять - в Криму, вісім - у Києві, один - у місті Севастополі.

За такої кількості ТВО середня кількість виборчих дільниць на округ становить 165, середня кількість виборців - 168 002 людини", - повідомляє прес-служба ЦВК.

Кандидатів в нардепи будуть висувати за списками партій, які формуються у виборчих регіонах, що повністю збігаються з межами областей. А територіальні виборчі округи планують використовувати лише для адміністрування виборів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ЦВК не зареєструвала ініціативну групу з референдуму про заборону продажу земель.

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