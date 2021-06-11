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11 июня 2021, 17:59 133

В Запорожье горсовет провалил голосование за запрет "партии Шария" и "ОПЗЖ"

11 июня 2021, 17:59 133
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Фото: из открытых источников
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Депутаты Запорожского городского совета не дали необходимого количества голосов за две петиции, касающиеся запрета "Партии Шария" и "Оппозиционной платформы - За жизнь"

Об этом сообщает Depo.Запорожье, передает RegioNews.

Известно, что в повестку дня сессии городского совета внесли две петиции, в одной жители просили депутатов обратиться в Министерство юстиции по поводу запрета этих партий, во второй - о том, чтобы депутаты не поддерживали первую петицию.

Обе петиции не получили большинства голосов депутатов. Обращение по поводу запрета партий поддержали 22 депутата, против высказались 12, не голосовали 17.

По второй петиции 23 депутата высказались за, против проголосовали семь, воздержались двое, не голосовали 19.

Напомним, 11 марта Министерство юстиции обратилось в суд о запрете деятельности "Партии Шария".

ОПЗЖ горсовет голосование Запорожье запрет Партия Шария

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