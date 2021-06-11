На Запорожье разоблачили попытку создания фейкового "городского совета"
На Запорожье правоохранители заблокировали попытку создания псевдогосударственного образования "Гуляйпольский городской совет", инициированную местным сторонником "псевдонародовластия"
Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
Спецслужбы задокументировали проведение участниками псевдообразования публичных мероприятий, где они пропагандировали непризнание действующей украинской власти.
Они также призвали к образованию силовых групп быстрого реагирования для захвата органов власти, правоохранительных и судебных структур, агитировали местных жителей присоединиться к "движению" за проведение массовых акций, направленных на дестабилизацию общественно-политической ситуации.
Для легализации полномочий было проведено собрание, на котором избрали "городского голову" и "депутатов" фейкового органа местного самоуправления", - сообщили оперативники.
Во время обысков правоохранители изъяли у "депутатов" и "городского главы" печати и штампы так называемых "органов местного самоуправления", протоколы собраний активистов.
Напомним, СБУ разоблачила двух организаторов псевдореферендума также оперативники обнаружили 10 боевиков.