У Запоріжжі міськрада провалила голосування за заборону "партії Шарія" та "ОПЗЖ"

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Депутати Запорізької міської ради не дали необхідної кількості голосів за дві петиції, які стосувалися заборони “Партії Шарія” та "Опозиційної платформи - За життя"

Про це повідомляє Depo.Запоріжжя, передає RegioNews.

Відомо, що в порядок денний сесії міської ради внесли дві петиції, в одній жителі просили депутатів звернутися до Міністерства юстиції щодо заборони цих партій, у другій – про те, аби депутати не підтримували першу петицію.

Обидві петиції не отримали більшості голосів депутатів. Звернення щодо заборони партій підтримали 22 депутати, проти висловились 12, не голосували 17.

По другій петиції 23 депутати висловились за, проти проголосували сім, утрималися двоє, не голосували 19.

Нагадаємо, 11 березня Міністерство юстиції звернулося в суд щодо заборони діяльності "Партії Шарія".