Сутки в ООС: боевики вели обстрелы из запрещенных вооружений

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За прошедшие сутки, 6 июня, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушали режим прекращения огня

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В частности, недалеко от населенного пункта Пески противник дважды открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи поселков Гнутово и Новотошкивского российские оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Широкино враг дважды открывал огонь в сторону наших позиций со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. Неподалеку от населенного пункта Луганское оккупанты вели огонь из ручных противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины за прошедшие сутки нет", - сообщили в штабе.

По состоянию на 7 часов утра, 7 июня, обстрелов не зафиксировано.

Напомним, прошедшими сутками было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.