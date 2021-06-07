В Украине за три года высадят миллиард деревьев - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 7 июня, подписал указ согласно которому в стране за 10 лет должны увеличить площадь лесов на 1 млн гектаров
Подписание состоялось в ходе форума "Украина 30. Экология", передает RegioNews.
Мы начинаем проект "Зеленая страна"... Для этого в ближайшие три года мы хотим высадить в Украине 1 млрд деревьев. Соответствующий указ о старте этой программы я хочу подписать на нашей встрече сегодня", - заявил Зеленский.
Отмечается, что именно 75% стока пресной воды в Украине регулируют леса.
Напомним, сегодня Зеленский подписал закон согласно которому в Украине с 2022 года запретят продажу пластиковых пакетов во всех точках торговли и сферы обслуживания, за исключением определенных случаев.
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