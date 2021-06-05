Бывшего заместителя секретаря СНБО Кривоноса уволили из ВСУ

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Бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны, бывший первый заместитель командующего Сил специальных операций Сергей Кривонос уволен из рядов Вооруженных Сил

Об этом он сообщил сам в Facebook, передает RegioNews.

"Уволен из рядов Вооруженных Сил Украины... Уволен без рапорта. Служить государству хотел, но прислуживаться не буду и не умею. Поэтому и уволили. Говорят "нет должностей". Хотя их достаточно. Понимаю...команда из Офиса Президента", - написал он.

Кривонос заявил, что его увольнение – это начало нового этапа борьбы с реалиями того беспорядка, который существует в армии и государстве".

"Сейчас меня уже ничего не сдерживает, с учетом того, что противники применяли нечестные и грязные приемы. На войне разрешены все приемы", – добавил он.

Напомним, что 29 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.