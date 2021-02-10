Притула впервые прокомментировал ситуацию относительно выхода из состава руководителей "Голоса"

Он сказал, что планирует заниматься политикой более серьезно, чем в 2020 году

Он сказал, что планирует заниматься политикой более серьезно, чем в 2020 году

Фото из открытых источников

Сергей Притула заявил, что остается в политике, несмотря на выход из руководства политической партии "Голос".

Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в Фейсбуке, пишет RegioNews. "Вчера и сегодня заметил достаточно пристальное внимание к своей персоне ... Суть этих информационных потоков и сообщений в сети сводится к тому, что вроде Притуле надоело, он наигрался и решил уйти из политики. Ну, во-первых, не дождетесь", - сказал Притула. Более того, он сказал, что планирует заниматься политикой более серьезно, чем в 2020 году, когда баллотировался в мэры Киева. "И с тех пор ничего не изменилось. Мои планы остаются стабильными, с амбициями все в порядке, с видением также", - заявил Притула. В своем комментарии он так и не объяснил, почему больше не входит в руководство "Голоса". Перефразовуючи Ільфа і Петрова, вдаримо прямою мовою по фейках та невігластву! Posted by Сергій Притула on Wednesday, February 10, 2021 Ранее сообщалось, что Притула вышел из политсовета партии "Голос".

.