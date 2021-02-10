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10 февраля 2021, 17:50 6

Притула впервые прокомментировал ситуацию относительно выхода из состава руководителей "Голоса"

10 февраля 2021, 17:50 6
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Он сказал, что планирует заниматься политикой более серьезно, чем в 2020 году
Он сказал, что планирует заниматься политикой более серьезно, чем в 2020 году
Фото из открытых источников
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Сергей Притула заявил, что остается в политике, несмотря на выход из руководства политической партии "Голос".

Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в Фейсбуке, пишет RegioNews.

"Вчера и сегодня заметил достаточно пристальное внимание к своей персоне ... Суть этих информационных потоков и сообщений в сети сводится к тому, что вроде Притуле надоело, он наигрался и решил уйти из политики. Ну, во-первых, не дождетесь", - сказал Притула.

Более того, он сказал, что планирует заниматься политикой более серьезно, чем в 2020 году, когда баллотировался в мэры Киева.

"И с тех пор ничего не изменилось. Мои планы остаются стабильными, с амбициями все в порядке, с видением также", - заявил Притула.

В своем комментарии он так и не объяснил, почему больше не входит в руководство "Голоса".

Перефразовуючи Ільфа і Петрова, вдаримо прямою мовою по фейках та невігластву!

Posted by Сергій Притула on Wednesday, February 10, 2021

Ранее сообщалось, что Притула вышел из политсовета партии "Голос".

Украина политика депутат Голос Сергей Притула

 
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