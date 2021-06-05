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05 июня 2021, 18:48 2606

Заместитель главы АРМА Павленко назвал вероятную причину покушения на него

05 июня 2021, 18:48 2606
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Фото из открытых источников
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Заместитель главы Агентства по розыску и менеджменту активов Владимир Павленко предположил, почему неизвестные могли стрелять в него

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Украинские новости".

Как сообщил чиновник в комментарии изданию, это может быть связано с его профессиональной деятельностью.

"Связываю с работой", - сказал Павленко и добавил, что версий много, и следствие ими занимается.

Сейчас чиновник находится в больнице. Павленко рассказал, что чувствует себя более-менее нормально, однако вынужден работать дистанционно.

Напомним, что на Павленко было совершено покушение 4 июня. Неизвестные произвели несколько выстрелов из огнестрельного оружия и скрылись с места происшествия. Павленко госпитализировали. Его состояние оценивали как средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что в центре столицы во время стрельбы пострадал человек.

Украина криминал криминальное дело нападение АРМА

 
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