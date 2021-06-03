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03 июня 2021, 10:00 17

Суд разрешил заочное расследование по захвату Януковичем госвласти

03 июня 2021, 10:00 17
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Фото: из открытых источников
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Шевченковский районный суд Киева предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича. Уголовное производство касается факта захвата государственной власти

Как передает RegioNews, об этом информирует пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Такое решение суда дает право стороне обвинения на проведение досудебного расследования в отношении подозреваемого в его отсутствие (in absentia)", - сказано в сообщении.

Кроме того, заочный арест Януковича позволяет начать процедуру экстрадиции.

У генпрокурора сообщают, что в уголовном производстве расследуются обстоятельства совершения в сентябре - октябре 2010 года Януковичем действий, направленных на незаконное увеличение объема своих властных полномочий как Президента Украины.

Напомним, 25 марта Януковичу оставили заочный арест по делу об узурпации власти. Защита апеллировала к процессуальным нарушениям.

Также 12 апреля Верховный Суд отказал Януковичу в участии в заседании по видеосвязи по делу о государственной измене.

суд Офис генпрокурора арест экстрадиция Виктор Янукович

 
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