Рада таки приняла закон о передаче земли в коммунальную собственность

Почти два месяца парламент рассматривал поправки к документу

Почти два месяца парламент рассматривал поправки к документу

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Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №2194, который разрешает передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность и внести изменения в Земельный кодекс Украины.

"За" соответствующий законопроект во время заседания парламента проголосовали 284 народных депутатов, пишет RegioNews.

Закон подразумевает передачу земель государственной собственности за пределами населенных пунктов в коммунальную, за исключением тех земель, которые необходимы государству для выполнения его функций.

Кроме того, отдельные положения документа облегчат иностранцам возможность приобретения земельных участков сельскохозяйственного назначения в Украине, в обход соответствующего запрета.

Ранее сообщалось, что "Слуги" хотят объявить войну "поправочному спаму".