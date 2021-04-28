15:13  28 апреля
На сессию горсовета в Одессе вызвали полицию: у депутатов не было масок
13:59  28 апреля
Скандальная диссертация: научного руководителя Кивы уволили с работы
08:06  28 апреля
Война на Донбассе: 11 обстрелов за сутки, оккупанты снова ранили нашего защитника
UA | RU
UA | RU
28 апреля 2021, 15:29 11

Рада таки приняла закон о передаче земли в коммунальную собственность

28 апреля 2021, 15:29 11
Читайте також українською мовою
Почти два месяца парламент рассматривал поправки к документу
Почти два месяца парламент рассматривал поправки к документу
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №2194, который разрешает передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность и внести изменения в Земельный кодекс Украины.

"За" соответствующий законопроект во время заседания парламента проголосовали 284 народных депутатов, пишет RegioNews.

Закон подразумевает передачу земель государственной собственности за пределами населенных пунктов в коммунальную, за исключением тех земель, которые необходимы государству для выполнения его функций.

Кроме того, отдельные положения документа облегчат иностранцам возможность приобретения земельных участков сельскохозяйственного назначения в Украине, в обход соответствующего запрета.

Ранее сообщалось, что "Слуги" хотят объявить войну "поправочному спаму".

Украина земля Верховная Рада нардеп парламент

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Будни популизма: как Зеленский наигрался в еженедельные форумы и переключился на санкции СНБО
Черная метка для Склярова. Какими будут последствия переворота в Киевском облсовете
Все публикации »
Кирилл Молчанов
Марунич Дмитрий
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram