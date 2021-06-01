В Раде хотят запретить курение электронных сигарет в общественных местах

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Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект, согласно которому предусмотрен запрет курения электронных приборов в общественных местах. За документ проголосовали 339 нардепов

Как передает RegioNews, об этом стало известно во время трансляции заседание Рады.

Среди прочего, данный законопроект предлагает запретить рекламу устройств для нагрева электронных сигарет на улицах, в СМИ и в интернете, продажа табачных изделий и жидкостей с ароматизаторами.

Кроме того, хотят запретить рекламную выкладку продукции в местах продаж. Также, 30% площади на пачках табачных изделий для бездымных сигарет должны занимать медицинские предупреждения.

Запрет на употребление бездымных и электронных сигарет в общественных местах вступит в силу через шесть месяцев после принятия закона.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада во время заседания 1 июня приняла за основу проект закона об основах региональной государственной политики.