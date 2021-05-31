На Донбассе стреляли из запрещенных вооружений: зафиксировано четыре нарушения со стороны боевиков

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За прошедшие сутки, 30 мая, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В районе населенного пункта Майорск российско-оккупационные войска открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра, ручных и станковых противотанковых гранатометов, а также из стрелкового оружия.

В том же направлении оккупанты дважды из ручных противотанковых гранатометов произвели дистанционное минирование минами ПОМ-2. По позициям украинских защитников в районе населенного пункта Золотое-4 оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди наших защитников нет", - сообщили в штабе.

По состоянию на 7 часов утра, 31 мая, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня на Донбассе.