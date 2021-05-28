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28 травня 2021, 16:48 1087

У Раду внесли закон про збільшення виплат при народженні дитини

28 травня 2021, 16:48 1087
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Уряд вніс до парламенту законопроєкт "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо розміру допомоги при народженні дитини

Як пише RegioNews, посилаючись на дані на сайті парламенту, пропонується підвищити виплати при народженні дитини з 1 січня 2022 року до 50 тисяч гривень.

Виплату допомоги проводитимуть одноразово в розмірі 25% загального розміру, решта суми буде виплачуватися протягом наступних 36 місяців рівними частинами у порядку, встановленому Кабміном.

З 1 березня 2023 року і далі щорічно з 1 січня планується збільшення розміру виплат при народженні дитини на прогнозний показник зростання індексу споживчих цін (грудень у порівнянні з груднем попереднього року).

Зросте і розмір допомоги при усиновленні дитини, оскільки вона надається у розмірі, встановленому для виплати допомоги при народженні дитини.

Зараз розмір допомоги становить 41 280 гривень, з яких 10 320 гривень виплачуються одразу, а решта - протягом наступних 36 місяців.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів на засіданні у середу, 26 травня, схвалив відповідний проект закону.

Україна гроші закон законопроєкт дитина

 
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