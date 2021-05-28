В Раду еще не внесли закон об олигархах, - Разумков

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В Верховной Раде сейчас отсутствует окончательный вариант законопроекта о деолигархизации

Об этом сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков, пишет RegioNews со ссылкой на информационное управление Аппарата ВР.

"Этот законопроект готовится в Офисе президента. К процессу также привлечено Министерство юстиции. Конечного варианта законопроекта в стенах парламента нет", - сказал глава Рады.

По его словам, олигархизация украинского государства является проблемой, с которой надо бороться. В то же время Разумков отметил, что законодательные инициативы должны предусматривать создание единых правил для всех.

"Нельзя, чтобы законы касались отдельной категории людей. Законы пишутся для всех граждан. И все должны их соблюдать", - заявил спикер парламента.

Напомним президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине разработают законопроект о статусе олигархов.

Впоследствии секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в список олигархов в Украине могут включить 13 человек.