У Раду ще не внесли закон про олігархів, - Разумков

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У Верховній Раді нині відсутній остаточний варіант законопроєкту про деолігархізацію

Про це повідомив голова парламенту Дмитро Разумков, пише RegioNews з посиланням на інформаційне управління Апарату ВР.

"Цей законопроект готується в Офісі президента. До процесу також залучено Міністерство юстиції. Кінцевого варіанту законопроекту у стінах парламенту немає", - сказав очільник Ради.

За його словами, олігархізація української держави є проблемою, з якою треба боротися. Водночас Разумков зазначив, що законодавчі ініціативи повинні передбачати створення єдиних правил для всіх.

"Не можна, щоб закони стосувалися окремої категорії людей. Закони пишуться для усіх громадян. І всі повинні їх дотримуватися", - заявив спікер парламенту.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні розроблять законопроєкт про статус олігархів.

Згодом секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що у список олігархів в Україні можуть включити 13 осіб.