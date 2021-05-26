В Украине начал действовать закон об электронном суде: что он предусматривает
В Украине 26 мая вступил в силу закон о внедрении единой судебной информационно-телекоммуникационной системы
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ".
Закон предусматривает создание и обеспечение функционирования Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы. Ее хотят внедрить в течение нескольких лет "при наличии достаточного финансирования".
Также он повышает роль Высшего совета правосудия в процессах внедрения Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы. ЕСИТС призвана повысить эффективность деятельности судебных органов путем внедрения современных технологий в их повседневную деятельность.
Также ЕСИТС должна упростить процедуры коммуникации между гражданами-участниками судебных процессов и их представителями с судебными органами, делая судебные процедуры для граждан более простыми, удобными и доступными.
Система должна действовать в судах, Высшем совете правосудия, Совете судей, Высшей квалификационной комиссии судей, Государственной судебной администрации, на предприятиях, относящихся к сфере правосудия, Национальной школе судей Украины.
Напомним, ранее в Раде анонсировали "повышение качества законодательства".