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Сутки на Донбассе: зафиксировано девять нарушений, стреляли из гранатометов и пулеметов
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27 мая 2021, 08:11 8

Сутки на Донбассе: зафиксировано девять нарушений, стреляли из гранатометов и пулеметов

27 мая 2021, 08:11 8
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Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 26 мая, было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня. Боевых потерь среди украинских защитников за минувшие и текущие сутки нет

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Вблизи населенного пункта Крымское враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм и вооружения боевых машин пехоты. Возле Песков и Причепиловки боевики применили минометы 82-го калибра.

В районе населенного пункта Красногоровка и вблизи поселка Пивденное противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов.

В пригороде Павлополя враг дважды открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Возле Водяного оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а вблизи Авдеевки открывали огонь из снайперского оружия.

По состоянию на 7 часов утра, 27 мая зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Вблизи Песков враг открывал огонь из минометов 120-го калибра и крупнокалиберных пулеметов.

Так, недалеко от населенного пункта Причепиловка российские наемники вели огонь из минометов 120-го калибра, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Напомним, ранее в зоне проведения Операции объединенных сил было зафиксировано пять вражеских обстрелов.

Донбасс ООС война военная техника обстрелы

 
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