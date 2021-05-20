В Україні хочуть розширити повноваження приватних виконавців

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Народні депутати підтримали за основу законопроєкт №4330, який передбачає істотне розширення повноважень приватних виконавців

За таке рішення проголосували 268 нардепів, пише RegioNews з посиланням на трансляцію засідання Ради.

Документ дозволить приватним виконавцям стягувати адмінштрафи. Також вони зможуть здійснювати стягнення у справах, де боржником є ​​державні або комунальні підприємства. Однак розмір стягнень не повинен перевищувати 100 тисяч гривень.

Законопроєкт передбачає поступове вирівнювання повноважень приватних і державних виконавців.

Також документ пропонує ввести такі зміни з дня внесення до Єдиного реєстру приватних виконавців відомостей про тисячу таких працівників, але не пізніше 1 січня 2024 року. Зараз працює 270 приватних виконавців.

Раніше повідомлялося, що в Україні хочуть наділити селищних старост новими функціями.