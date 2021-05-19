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19 мая 2021, 18:42 221

Профильный комитет одобрил кандидатуру Любченко на должность министра экономики

19 мая 2021, 18:42 221
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Фото из открытых источников
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Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития одобрил кандидатуру председателя ГНС Украины Алексея Любченко на должность министра экономики.

Это сообщил народный депутат от "Слуги народа” Алексей Устенко, передает RegioNews со ссылкой на УНН.

Так, Устенко сообщил, что комитет одобрил Любченко на должность министра экономики.

Также известно, что Любченко предлагают на должность вице-премьер-министра - министра экономики.

Как сообщалось, вчера фракция "Слуг" не возражала против выдвижения Любченко кандидатом на пост министра экономики. Формального голосования не было.

Сегодня в Раду внесли представление о назначении трех министров. Премьер-министр Украины Денис Шмигаль внес в парламент представление о назначении на вакантные должности глав Минздрава, Минэкономики и Мининфраструктуры.

министр комитет налоговая служба Минэкономики Алексей Любченко

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