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19 мая 2021, 15:41 56

В правительстве назначили временного исполняющего обязанности министра экономики

19 мая 2021, 15:41 56
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Фото: из открытых источников
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Кабинет министров Украины на заседании 19 мая назначил временного исполняющего обязанности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Им стала замминистра Ирина Новикова

Как передает RegioNews, об этом в Telegram сообщил народный депутат от "ЕС" Алексей Гончаренко.

Правительство временно возложило исполнение обязанностей Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины на Новикову Ирину Юрьевну", - говорится в сообщении депутата.

Известно, что с 24 июля 2020 года Ирина Новикова занимала должность заместителя министра экономики. Ранее она возглавляла Департамент инвестиций в министерстве. Она имеет высшее юридическое образование, является опытным специалистом в сфере инвестиционной деятельности. Последние 9 лет работала в Минэкономики в сфере инвестиционной деятельности.

Ранее сообщалось, что Денис Шмыгаль внес в парламент представление о назначении на вакантные должности глав Минздрава, Минэкономики и Мининфраструктуры.

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