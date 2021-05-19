В правительстве назначили временного исполняющего обязанности министра экономики

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Кабинет министров Украины на заседании 19 мая назначил временного исполняющего обязанности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Им стала замминистра Ирина Новикова

Как передает RegioNews, об этом в Telegram сообщил народный депутат от "ЕС" Алексей Гончаренко.

Правительство временно возложило исполнение обязанностей Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины на Новикову Ирину Юрьевну", - говорится в сообщении депутата.

Известно, что с 24 июля 2020 года Ирина Новикова занимала должность заместителя министра экономики. Ранее она возглавляла Департамент инвестиций в министерстве. Она имеет высшее юридическое образование, является опытным специалистом в сфере инвестиционной деятельности. Последние 9 лет работала в Минэкономики в сфере инвестиционной деятельности.

Ранее сообщалось, что Денис Шмыгаль внес в парламент представление о назначении на вакантные должности глав Минздрава, Минэкономики и Мининфраструктуры.