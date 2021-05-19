Профільний комітет схвалив кандидатуру Любченка на посаду міністра економіки

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Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку схвалив кандидатуру голови ДПС України Олексія Любченка на посаду міністра економіки.

Це повідомив народний депутат від "Слуги народу” Олексій Устенко, передає RegioNews з посиланням на УНН.

Так, Устенко повідомив, що комітет схвалив Любченка на посаду міністра економіки.

Також відомо, що Любченка пропонують на посаду віцепрем'єр-міністра – міністра економіки.

Як повідомлялося, вчора фракція "Слуг" не заперечувала проти висування Любченка кандидатом на посаду міністра економіки. Формального голосування не було.

Сьогодні до Ради внесли подання про призначення трьох міністрів. Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль вніс до парламенту подання про призначення на вакантні посади голів МОЗ, Мінекономіки та Мінінфраструктури.