Аксенов принес присягу нардепа в Раде: в зале раздавались возгласы "Ганьба"

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Сегодня, 19 мая, в Верховной Раде принес присягу народного депутата Андрей Аксенов, который победил на довыборах в парламент по округу №50 в Донецкой области

Как передает RegioNews, об этом стало известно из онлайн-трансляции телеканала "Рада".

Присягу народного депутата Андрей Аксенов принял во время пленарного заседания. Выступать ему пришлось с места, поскольку трибуну во время его присяги заблокировали проукраинские народные депутаты и скандировали "Ганьба!".

После его выступления заместитель главы Рады Елена Кондратюк сообщила, что парламент будет инициировать обращение в СБУ по поводу российского гражданства Аксенова.

Справка: по данным СМИ, Андрей Аксенов имеет двойное гражданство - Украины и России. В 2014 году, будучи мэром поселка Новодонецкое, он организовал псевдореферендум. В октябре 2015 его избрали мэром Доброполья Донецкой области.

В мае 2018 года ему сообщили о подозрении в подделке и использовании документов ради незаконного посещения оккупированного Крыма. Также он был фигурантом коррупционного дела. В январе 2019 года Андрея Аксенова отправили под ночной домашний арест на два месяца.

Напомним, Андрей Аксенов победил на выборах в Раду в Донецкой области.

ЦИК принял протокол об итогах голосования на выборах в Раду в Донецкой области.