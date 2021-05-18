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18 мая 2021, 14:59 2056

Нардепы хотят сделать процесс развода проще: что предлагают

18 мая 2021, 14:59 2056
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Фото из открытых источников
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Группа народных депутатов внесла в парламент законопроект № 5492, которым предлагается устранить препятствия в праве на расторжение брака

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт парламента.

Из документа предлагается исключить часть вторую, третью, четвертую статьи 110 Семейного кодекса, которые регулируют вопрос невозможности предъявления иска о расторжении брака в течение беременности жены и в течение одного года после рождения ребенка.

Также в законопроекте предлагается дополнить статью 111 УК Украины (мероприятия суда по примирению супругов) частью второй: "В случае, когда причиной расторжения брака являются признаки совершения домашнего насилия, независимо от результатов рассмотрения гражданских, уголовных или административных дел в отношении домашнего насилия, меры, предусмотренные частью первой настоящей статьи, судом не применяются".

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подписал закон о праве мужчин уходить в декретный отпуск.

Украина закон Верховная Рада законопроект парламент

 
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