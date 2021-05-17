08:59  17 мая
В Украине после выходных резко упал суточный показатель COVID-19: что известно
18:06  17 мая
В Полтавской области лучшая ситуация с COVID-вакцинацией в Украине
17:38  17 мая
За сутки в зоне ООС оккупанты совершили два обстрела - штаб
UA | RU
UA | RU
17 мая 2021, 17:38 13

За сутки в зоне ООС оккупанты совершили два обстрела - штаб

17 мая 2021, 17:38 13
Читайте також українською мовою
Там утверждают, что провокации осуществляются, чтобы обвинить Вооруженные Силы Украины в нарушении режима прекращения огня
Там утверждают, что провокации осуществляются, чтобы обвинить Вооруженные Силы Украины в нарушении режима прекращения огня
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Сегодня, 17 мая, с начала суток в зоне проведения ООС было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

В частности, недалеко от населенного пункта Причепиловка боевики стреляли из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Новотошковского враг совершил обстрел из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. Боевых потерь среди наших защитников нет", - говорится в сообщении.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона проинформировала представителей Миссии ОБСЕ

Также за сутки в зоне ООС саперы разминировали 1,5 гектара территории и передали на уничтожение 6 взрывоопасных предметов.

Напомним, 16 мая было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

Донбасс ООС война обстрелы АТО

Суд изменил меру пресечения ветерану АТО, который убил нападающего на свой дом
17 мая 2021, 15:22
На Донбассе за сутки зафиксировали 15 нарушений: оккупанты били из всех видов вооружений
17 мая 2021, 08:11
Сутки на Донбассе: 4 обстрела, из них дважды - возле Новотошковского
16 мая 2021, 18:40
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Тупик на 87-м округе. Три варианта для решения проблемы имени Вирастюка-Шевченко
Футбольная победа вместо объединенных бульваров. Чем власти Ивано-Франковска поздравили жителей с днем города
Все публикации »
Михаил Басараб
Владимир Фесенко
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua