За сутки в зоне ООС оккупанты совершили два обстрела - штаб
Сегодня, 17 мая, с начала суток в зоне проведения ООС было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.
В частности, недалеко от населенного пункта Причепиловка боевики стреляли из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вблизи Новотошковского враг совершил обстрел из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. Боевых потерь среди наших защитников нет", - говорится в сообщении.
Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона проинформировала представителей Миссии ОБСЕ
Также за сутки в зоне ООС саперы разминировали 1,5 гектара территории и передали на уничтожение 6 взрывоопасных предметов.
Напомним, 16 мая было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.