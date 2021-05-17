За сутки в зоне ООС оккупанты совершили два обстрела - штаб

Там утверждают, что провокации осуществляются, чтобы обвинить Вооруженные Силы Украины в нарушении режима прекращения огня

Там утверждают, что провокации осуществляются, чтобы обвинить Вооруженные Силы Украины в нарушении режима прекращения огня

Фото: из открытых источников

Сегодня, 17 мая, с начала суток в зоне проведения ООС было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews. В частности, недалеко от населенного пункта Причепиловка боевики стреляли из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Новотошковского враг совершил обстрел из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. Боевых потерь среди наших защитников нет", - говорится в сообщении. Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона проинформировала представителей Миссии ОБСЕ Также за сутки в зоне ООС саперы разминировали 1,5 гектара территории и передали на уничтожение 6 взрывоопасных предметов. Напомним, 16 мая было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

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