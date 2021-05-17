На Донбассе за сутки зафиксировали 15 нарушений: оккупанты били из всех видов вооружений

За прошедшие сутки боевых потерь среди украинских воинов нет

За прошедшие сутки боевых потерь среди украинских воинов нет

Фото: из открытых источников

За прошедшие сутки, 16 мая, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушали режим прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, возле Новоселовки российские наемники открывали огонь из минометов 82-го калибра, а в пригороде Водяного - противник дважды открывал огонь из минометов этого же калибра и гранатометов различных систем.

В направлении Катериновки оккупанты осуществили обстрелы позиций украинских защитников из реактивных пехотных огнеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи населенного пункта Новотошковское враг четыре раза обстреливал позиции ООС из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Дважды из крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов противник открывал огонь недалеко от населенного пункта Луганское. Вблизи Песков в сторону позиций наших защитников российские оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов, а возле населенного пункта Троицкое – еще и из крупнокалиберных пулеметов.

В районе Старогнатовки противник дважды вел огонь из автоматических станковых гранатометов, а возле Прицепиловки - еще и из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов", - говорится в сообщении.

По состоянию на 7 часов утра, 17 мая, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Оккупанты вели огонь неподалеку Прицепиловки из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Напомним, 16 мая было зафиксировано 4 нарушение режима прекращения огня.