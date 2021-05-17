За добу в зоні ООС окупанти здійснили два обстріли – штаб

Там стверджують, що провокації здійснюються, щоб звинуватити Збройні Сили України у порушенні режиму припинення вогню

Там стверджують, що провокації здійснюються, щоб звинуватити Збройні Сили України у порушенні режиму припинення вогню

Фото: із відкритих джерел

Сьогодні, 17 травня, від початку доби в зоні проведення ООС було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews. Зокрема, неподалік населеного пункту Причепилівка бойовики стріляли із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Поблизу Новотошківського ворог здійснив обстріл з підствольних гранатометів та стрілецької зброї. Бойових втрат серед наших захисників немає, - йдеться в повідомленні. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона проінформувала представників Місії ОБСЄ” Також за добу в зоні ООС сапери розмінували 1,5 гектари території та передали на знищення 6 вибухонебезпечних предметів. Нагадаємо, 16 травня було зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

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