Война на Донбассе: оккупанты шесть раз обстреляли позиции ВСУ

В ВСУ никто не пострадал

В ВСУ никто не пострадал

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В субботу, 15 мая, в зоне проведения Операции объединенных сил было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня.

Об этом информирует RegioNews, ссылаясь на пресцентр ООС.

Враг дважды открывал огонь вблизи Водяного и Марьинки. Также была нарушена "тишина" в направлении населенного пункта Широкино и Гладосово.

"Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил в результате вражеских обстрелов нет. Украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ, используя координационный механизм", - отметили в штабе.

Вечерняя сводка по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.00 15 мая 2021 года... Posted by Операция Объединенных сил / Joint Forces Operation on Saturday, May 15, 2021

Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе боевики 11 раз сорвали режим "тишины".