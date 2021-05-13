Кабмин хочет запретить выезд из Украины руководителям предприятий-должников

Планируется, что запрет будет действовать до тех пор, пока предприниматель не погасит все долги перед государственным или местными бюджетами

Планируется, что запрет будет действовать до тех пор, пока предприниматель не погасит все долги перед государственным или местными бюджетами

Сайт КМУ

Кабинет министров предлагает запретить на основании решений суда руководителям предприятий, которые имеют долги перед государственным или местными бюджетами, покидать территорию Украины.

Об этом сообщается на сайте правительства, пишет RegioNews. Соответствующая норма содержится в правках в Налоговый кодекс, которые были утверждены на заседании правительства в среду, 12 мая. Предполагается, что запрет будет действовать до полного погашения долга перед бюджетами всех уровней и государственными социальными фондами страхования. Напомним, на карантинные выплаты предпринимателям направили уже 600 миллионов гривен.

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