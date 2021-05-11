Зеленский анонсировал создание нового университета: будут готовить специалистов по безопасности
Президент Владимир Зеленский анонсировал создание нового университета, который будет готовить специалистов по вопросам безопасности. Студентам обещают платить высокие стипендии.
Об этом Зеленский сообщил в комментарии представителям СМИ, передает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.
Мы будем открывать новый мощный университет, в котором будут профессии, связанные с безопасностью. Этот университет презентуем. Будем отбирать лучших детей, давать высокие стипендии", - сообщил президент.
Он заверил, что в вуз будет мощный отбор преподавателей, не только украинцев.
Все будут получать высокую зарплату. После университета выпускники должны будут работать на государство", - отметил глава государства.
Ранее сообщалось, что Зеленский заявил о значительном уменьшении количества "прицельных снайперских выстрелов" на Донбассе, он утверждает, что они уже почти ушли в прошлое.