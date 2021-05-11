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11 мая 2021, 11:49 15

Зеленский анонсировал создание нового университета: будут готовить специалистов по безопасности

11 мая 2021, 11:49 15
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По окончанию обучения выпускники будут обязаны работать на государство
По окончанию обучения выпускники будут обязаны работать на государство
Фото: из открытых источников
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Президент Владимир Зеленский анонсировал создание нового университета, который будет готовить специалистов по вопросам безопасности. Студентам обещают платить высокие стипендии.

Об этом Зеленский сообщил в комментарии представителям СМИ, передает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

Мы будем открывать новый мощный университет, в котором будут профессии, связанные с безопасностью. Этот университет презентуем. Будем отбирать лучших детей, давать высокие стипендии", - сообщил президент.

Он заверил, что в вуз будет мощный отбор преподавателей, не только украинцев.

Все будут получать высокую зарплату. После университета выпускники должны будут работать на государство", - отметил глава государства.

Ранее сообщалось, что Зеленский заявил о значительном уменьшении количества "прицельных снайперских выстрелов" на Донбассе, он утверждает, что они уже почти ушли в прошлое.

Владимир Зеленский безопасность студент университет вуз

 
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