Зеленский анонсировал создание нового университета: будут готовить специалистов по безопасности

По окончанию обучения выпускники будут обязаны работать на государство

По окончанию обучения выпускники будут обязаны работать на государство

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Президент Владимир Зеленский анонсировал создание нового университета, который будет готовить специалистов по вопросам безопасности. Студентам обещают платить высокие стипендии.

Об этом Зеленский сообщил в комментарии представителям СМИ, передает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

Мы будем открывать новый мощный университет, в котором будут профессии, связанные с безопасностью. Этот университет презентуем. Будем отбирать лучших детей, давать высокие стипендии", - сообщил президент.

Он заверил, что в вуз будет мощный отбор преподавателей, не только украинцев.

Все будут получать высокую зарплату. После университета выпускники должны будут работать на государство", - отметил глава государства.

Ранее сообщалось, что Зеленский заявил о значительном уменьшении количества "прицельных снайперских выстрелов" на Донбассе, он утверждает, что они уже почти ушли в прошлое.