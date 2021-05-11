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11 мая 2021, 13:06 108

Зеленский лично поручил возобновить форумы "Украина 30" - источники в ОП

11 мая 2021, 13:06 108
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Предыдущие всеукраинские форумы из серии "Украина 30", посвященные 30-летию украинской независимости, произошли еще в марте
Предыдущие всеукраинские форумы из серии "Украина 30", посвященные 30-летию украинской независимости, произошли еще в марте
Фото из открытых источников
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По личному поручению президента Владимира Зеленского возобновлено проведение всеукраинских форумов проекта "Украина 30", которые должны были проходить в еженедельном режиме.

Об этом сообщили RegioNews собственные источники в Офисе президента.

Так, сегодня начал свою работу форум под названием "Украина 30. Безопасность страны", в открытии которого принял участие лично глава государства.

Этот форум продлится в Киеве с 11 по 13 мая. В рамках мероприятия первые лица государства, чиновники, отечественные и международные эксперты, представители общественности и дипломатического корпуса будут обсуждать, как государство заботится о безопасности Украины сегодня и какой она будет через несколько лет.

8 февраля Зеленский анонсировал еженедельное проведение масштабных форумов в Украине. Он обещал, что в течение следующих месяцев пройдет 30 форумов по разным темам – будет "долгий, обстоятельный, возможно, непростой, но честный разговор".

21 марта было проинформировано о трехнедельной паузе в проведении регулярных форумов из серии "Украина 30" из-за карантина. В то же время три недели истекли 12 апреля, но никакой информации о возобновлении еженедельных обсуждений тогда так и не появилось.

Читайте также: Будни популизма: как Зеленский наигрался в еженедельные форумы и переключился на санкции СНБО.

Украина Владимир Зеленский президент День независимости форум

 
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