На Киевщине по подозрению в мошенничестве задержали главу Дымерской ОТГ и депутата райсовета

Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения

Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения

Фото Генпрокуратуры

На Киевщине правоохранители задержали председателя одной из ОТГ и депутата районного совета. Им объявили подозрение в мошенничестве

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

В Офисе генпрокурора сообщили, что задержание осуществлялось при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры.

По данным следствия, председатель ОТГ вместе с депутатом райсовета и посредником пытались завладеть деньгами потерпевшего, заверив, что могут помочь решить вопрос с выделением земельного участка для ведения личного крестьянского хозяйства. В дальнейшем они якобы планировали изменить ее целевое назначение на земли промышленного производства для осуществления предпринимательской деятельности, хотя на самом деле не намеревались этого делать. Свои "услуги" они оценили в 2,6 млн грн. Получить такую сумму они хотели частями – 280 тыс грн, 800 тыс грн и 1,6 млн грн.

При получении посредником второй части средств в сумме 800 тыс грн они задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании мер пресечения, - говорится в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следственным управлением Главного управления Нацполиции в Киевской области при оперативном сопровождении Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области.

В то же время, как сообщил в своем Telegram-канале экс-нардеп Игорь Мосийчук, задержанные - председатель Дымерской ОТГ Подкурганный Владимир, депутат Вышгородского районного совета Кожанов Константин и посредник Ревенко Максим. Ранее Подкурганный возглавлял избирательный штаб нардепа от "Слуги народа" Ольги Василевской-Смаглюк.

По информации сайта КиевVласть, Владимир Подкурганный ранее работал судьей Вышгородского райсуда. В 2016 году Высший совет юстиции открыл дисциплинарное производство в отношении Подкурганного за безосновательное применение админсанкций против участников Майдана в 2013-2014 годах. Позже Владимир Подкурганный был освобожден от должности судьи Вышгородского райсуда.

В 2020 году Владимир Подкурганный принял участие в местных выборах в Дымерский поселковый совет от партии "Слуга народа”, стал депутатом и был избран председателем Дымерской ОТГ.

Как сообщалось, в январе правоохранители задержали мошенника, который пытался продать должность в Офисе президента за $200 тысяч. Злоумышленника задержали при получении первой части средств в сумме 100 тысяч долларов.