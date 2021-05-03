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Ситуация в зоне ООС: за сутки зафиксировано лишь одно нарушение
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03 мая 2021, 10:02 3

Ситуация в зоне ООС: за сутки зафиксировано лишь одно нарушение

03 мая 2021, 10:02 3
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Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 2 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В частности, недалеко от населенного пункта Катериновка российские оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - говорится в сообщении.

По состоянию на 7 часов утра 3 мая, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Вблизи населенного пункта Пески враг открывал огонь из стрелкового оружия.

Напомним, 1 мая российские боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеского огня один украинский боец был ранен.

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