Ситуация в зоне ООС: за сутки зафиксировано лишь одно нарушение
Потерь среди военных Вооруженных Сил Украины нет
Потерь среди военных Вооруженных Сил Украины нет
За прошедшие сутки, 2 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.
В частности, недалеко от населенного пункта Катериновка российские оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - говорится в сообщении.
По состоянию на 7 часов утра 3 мая, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Вблизи населенного пункта Пески враг открывал огонь из стрелкового оружия.
Напомним, 1 мая российские боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеского огня один украинский боец был ранен.
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