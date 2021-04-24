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24 апреля 2021, 18:53 26

За скандальную вечеринку Тищенко ответит отель: с администрации взыщут штраф

24 апреля 2021, 18:53 26
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Ресторан заплатит 34 тысячи гривен
Ресторан заплатит 34 тысячи гривен
Фото из открытых источников
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За празднование дня рождения жены депутата от «Слуги народа» Николая Тищенко в Fairmont Grand Hotel Kyiv при локдауну ответит администрация отеля и ресторана.

Об этом заявил начальник Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эфире "Украина 24", пишет RegioNews.

"Что касается ответственности, отвечать будет за это администрация отеля и ресторана. Тищенко только как человек может отвечать за эти действия", — сказал Рубан.

Рубан отметил, что уже в понедельник, 19 апреля, когда о праздновании стало известно из СМИ, Нацполиция составила протокол на 34 тысячи гривен и подготовили документы для соответствующего уголовного производства по 325 статьей Уголовного кодекса.

Напомним, нардеп Тищенко устроил пышное празднование в честь своей жены. Гости вечеринки были без масок и не соблюдали карантинных ограничений.

Впоследствии стало известно, что из-за вечеринки нардепа Тищенко во время локдауна полиция открыла дело.

Киев карантин Николай Тищенко ресторан Олег Рубан

 
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