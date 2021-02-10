Президент подписал закон, который устраняет коллизию с назначением наблюдательного совета "Суспильного"

Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования

Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования

Офис президента

Президент Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в статью 8 Закона Украины «Об общественном телевидении и радиовещании Украины» по устранению коллизии в вопросе назначения и увольнения членов Наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины депутатскими фракциями и группами».

Документ под номером 1166-IX устраняет коллизию в вопросе назначения и увольнения членов Наблюдательного совета НСТУ депутатскими фракциями и группами, передает "ДС" со ссылкой на пресс-службу Зеленского.

Законом, который Верховная Рада приняла 2 февраля, установлено, что срок полномочий членов Наблюдательного совета НСТУ составляет пять лет с момента официального обнародования соответствующего решения Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Наблюдательного совета НСТУ, избранного от депутатской фракции или группы, такая фракция или группа, если она не расформирована, принимает решение о делегировании нового члена Наблюдательного совета на срок, оставшийся до истечения полномочий члена Наблюдательного совета, который досрочно прекратил работу.

Депутатские фракции или группы не могут избирать членов Наблюдательного совета НСТУ, если до проведения выборов нового состава Верховной Рады Украины осталось менее 180 дней.

Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.

Напомним, 2 февраля Рада устранила коллизию при назначении наблюдательного совета "Суспильного".