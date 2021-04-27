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27 апреля 2021, 11:59 190

Зеленский прибыл на Херсонщину: что в программе визита

27 апреля 2021, 11:59 190
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Глава государства посетит передовые позиции украинских военных на временной админгранице с оккупированным Крымом
Глава государства посетит передовые позиции украинских военных на временной админгранице с оккупированным Крымом
Офис президента
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Президент Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Херсонскую область.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ОП.

Сообщается, что глава государства посетит передовые позиции украинских военных на временной админгранице с оккупированным Крымом, где ознакомится с оперативной обстановкой и пообщается с военнослужащими.

"В Херсоне президент проведет совещание по ситуации на административной границе с временно оккупированным Крымским полуостровом в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Одесской и Николаевской областях", - заявили в ОП.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что украинская армия готова дать отпор любому.

Украина война граница президент Херсон

 
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