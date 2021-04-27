Зеленский прибыл на Херсонщину: что в программе визита
Глава государства посетит передовые позиции украинских военных на временной админгранице с оккупированным Крымом
Глава государства посетит передовые позиции украинских военных на временной админгранице с оккупированным Крымом
Президент Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Херсонскую область.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ОП.
Сообщается, что глава государства посетит передовые позиции украинских военных на временной админгранице с оккупированным Крымом, где ознакомится с оперативной обстановкой и пообщается с военнослужащими.
"В Херсоне президент проведет совещание по ситуации на административной границе с временно оккупированным Крымским полуостровом в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Одесской и Николаевской областях", - заявили в ОП.
Напомним, ранее Зеленский заявил, что украинская армия готова дать отпор любому.
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