Кравчук рассказал об "историческом событии" в переговорах по Донбассу

Политик предложил 7 пунктов контроля режима "тишины" на Донбассе

Политик предложил 7 пунктов контроля режима "тишины" на Донбассе

Фото: apostrophe.ua

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что новые предложения по усилению контроля за соблюдением режима прекращения огня на Донбассе могут быть утверждены 28 апреля.

Как передает RegioNews, об этом Кравчук заявил в эфире телеканала "ДОМ".

"Предложил документ, там семь пунктов дополнений к тому механизму, который уже задействован с июля 2020 года. Передал его после от ОБСЕ в ТКГ госпожа Хайди Грау. На последнем заседании ТКГ наш документ, предложения ОРДЛО и предложения России были взяты для обсуждения. И, как мне известно, украинский документ был принят за основу. Это раз. И даже руководитель ТКГ, посол от ОБСЕ сказал, что это историческое событие”, - заявил Кравчук.

Он добавил, что предложения украинской стороны касались трех основных направлений. Среди них:

усиление контроля над соблюдением режима прекращения огня, в том числе с помощью миссии ОБСЕ;

санкции и другие наказания в адрес стороны, которая нарушила режим тишины;

возможность экстренного (в течение 12 часов) сбора рабочей группы для обсуждения и принятия мер в случае выявления нарушений.

Сейчас этот документ совершенствует рабочая группа в ТКГ, которая планирует 27 апреля обсудить итоговый вариант с учётом предложений Украины, России и ОРДЛО.

Если они придут к какому-то положительному заключению, мы его обсудим на общей ТКГ 28 апреля и примем этот документ", - заключил Кравчук.

Напомним, ранее Кравчук заявил, что переговоры ТКГ могут перенести в Польшу. Однако впоследствии стало известно, что этого делать не будут.