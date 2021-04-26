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26 апреля 2021, 09:19 53

Кравчук рассказал об "историческом событии" в переговорах по Донбассу

26 апреля 2021, 09:19 53
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Политик предложил 7 пунктов контроля режима "тишины" на Донбассе
Политик предложил 7 пунктов контроля режима "тишины" на Донбассе
Фото: apostrophe.ua
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Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что новые предложения по усилению контроля за соблюдением режима прекращения огня на Донбассе могут быть утверждены 28 апреля.

Как передает RegioNews, об этом Кравчук заявил в эфире телеканала "ДОМ".

"Предложил документ, там семь пунктов дополнений к тому механизму, который уже задействован с июля 2020 года. Передал его после от ОБСЕ в ТКГ госпожа Хайди Грау. На последнем заседании ТКГ наш документ, предложения ОРДЛО и предложения России были взяты для обсуждения. И, как мне известно, украинский документ был принят за основу. Это раз. И даже руководитель ТКГ, посол от ОБСЕ сказал, что это историческое событие”, - заявил Кравчук.

Он добавил, что предложения украинской стороны касались трех основных направлений. Среди них:

  • усиление контроля над соблюдением режима прекращения огня, в том числе с помощью миссии ОБСЕ;
  • санкции и другие наказания в адрес стороны, которая нарушила режим тишины;
  • возможность экстренного (в течение 12 часов) сбора рабочей группы для обсуждения и принятия мер в случае выявления нарушений.

Сейчас этот документ совершенствует рабочая группа в ТКГ, которая планирует 27 апреля обсудить итоговый вариант с учётом предложений Украины, России и ОРДЛО.

Если они придут к какому-то положительному заключению, мы его обсудим на общей ТКГ 28 апреля и примем этот документ", - заключил Кравчук.

Напомним, ранее Кравчук заявил, что переговоры ТКГ могут перенести в Польшу. Однако впоследствии стало известно, что этого делать не будут.

Донбасс РФ война политика ТКГ Леонид Кравчук

 
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