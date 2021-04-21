"Украина не боится России": Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе

Украинцев президент призывает не поддаваться эмоциям и проверять всю информацию

Украинцев президент призывает не поддаваться эмоциям и проверять всю информацию

Фото: из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский во время видевидео-обращения к украинцам относительно эскалации российского конфликта предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться “в любой точке Донбасса, где идет война”.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на видео-обращение Зеленского.

Так, Зеленский отдельно обратился к президенту РФ Владимиру Путину и предложил встретиться.

Вчера и сегодня на заседаниях советников "Нормандской четверки" и подгруппы по безопасности в ТКГ обсуждалось восстановление режима полного прекращение огня, но, несмотря на поддержку всех сторон, Россия отказалась поддержать общее заявление. Господин Путин! Я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война", - сказал он.

Зеленский также заверил, что гражданам не стоит бояться, потому что Украина-2021 отличается от той, что была в 2014 году.

"Мы не боимся, потому что Украина-21 не имеет иллюзий. Понимает, кто настоящий друг и брат. Кто готов подставить плечо, а может ударить в спину. Поэтому Украина-21 понимает все возможные сценарии и знает, что будет делать в ответ любого развития ситуации. Мы не боимся, у нас есть невероятная армия и невероятные защитники", - заявил глава государства.

Президент рассказал о том, что наша армия имеет качественное оснащение и готова дать отпор любому и "максимально доступно объяснить, что проход, проезд или перелет нашей землей нежелательным гостям – запрещен и невозможен".

Напомним, представители глав государств "нормандской четверки" подтвердили стремление к соблюдению режима полного прекращения огня на Донбассе.