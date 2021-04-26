Садовый рассказал, что будет работать в "желтом" Львове

В школы ученики старших классов смогут вернутся с 5 мая

В школы ученики старших классов смогут вернутся с 5 мая

Фото: из открытых источников

Городская комиссия по чрезвычайным ситуациям во Львове принял решение о возобновлении работы всех заведений общественного питания, непродовольственных магазинов, торговых центров и учреждений культуры.

Как передает RegioNews, об этом сообщил в Facebook мэр Львова Андрей Садовый.

Так, с сегодняшнего дня во Львове заработают заведения общественного питания, непродовольственные магазины, кинотеатры, театры, музеи и галереи.

С 27 апреля в общественном транспорте восстанавливается льготный проезд с 11 до 16 часов, а в остальное время - только платный, разрешаются только сидячие места.

С 5 мая во Львове будут работать все внешкольные кружки, а ученики старших классов вернутся в школу.

Кроме того, запрещается работа ночных клубов и проведение массовых мероприятий во Львове.

Напомним, начиная с понедельника, 26 апреля, Львовская область выйдет из "красной" зоны карантина. Будет установлен "желтый" уровень эпидемической опасности из-за распространения коронавирус.