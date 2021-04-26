Садовый рассказал, что будет работать в "желтом" Львове
Городская комиссия по чрезвычайным ситуациям во Львове принял решение о возобновлении работы всех заведений общественного питания, непродовольственных магазинов, торговых центров и учреждений культуры.
Как передает RegioNews, об этом сообщил в Facebook мэр Львова Андрей Садовый.
Так, с сегодняшнего дня во Львове заработают заведения общественного питания, непродовольственные магазины, кинотеатры, театры, музеи и галереи.
С 27 апреля в общественном транспорте восстанавливается льготный проезд с 11 до 16 часов, а в остальное время - только платный, разрешаются только сидячие места.
С 5 мая во Львове будут работать все внешкольные кружки, а ученики старших классов вернутся в школу.
Кроме того, запрещается работа ночных клубов и проведение массовых мероприятий во Львове.
Напомним, начиная с понедельника, 26 апреля, Львовская область выйдет из "красной" зоны карантина. Будет установлен "желтый" уровень эпидемической опасности из-за распространения коронавирус.