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23 апреля 2021, 17:49 2

В Сумах продлили и несколько ослабили карантин

23 апреля 2021, 17:49 2
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Действие установленных ранее ограничений продлено до 7 мая
Действие установленных ранее ограничений продлено до 7 мая
Фото из открытых источников
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Исполнительный комитет Сумского горсовета во время внеочередного заседания принял решение о дальнейших карантинных ограничениях на территории городской тергромады.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Сумского горсовета.

Исполком Сумского горсовета продлил до 7 мая включительно действие ограничений, которые были установлены ранее.

Вместе с тем, установил, что в период действия "красного" уровня эпидемической опасности субъекты хозяйствования, осуществляющие торговую деятельность с осуществлением выдачи товаров непродовольственной группы для осуществления адресной доставки заказов и по предварительному заказу на вынос, без доступа к торговой зоне, условия осуществления такой деятельности с соблюдением ограничительных противоэпидемических мероприятий, определенных постановлением Кабинета Министров Украины от 9 декабря 2020 года № 1236 также должны следовать трем условиям: наличию защитного экрана (борда, стекла, перегородки), установленного между продавцом и потребителем; обеспечения соблюдения социальной дистанции; специально оборудованных точек выдачи товара (через окна выдачи, террасы и тому подобное), - говорится в сообщении.

С целью проведения специальных санитарно-эпидемических мероприятий, понедельник определили санитарным днем для рынков Сумской городской тергромады.

Кроме того, субъектам предпринимательской деятельности разрешили работу по обустройству открытых (летних) площадок заведений ресторанного хозяйства, при условии приема на них посетителей не ранее отмена противоэпидемических ограничений, установленных пунктом 35 постановления КМУ от 9 декабря 2020 года № 1236, при условии соблюдения требований противоэпидемических требований.

Решение вступает в силу со дня его принятия.

Как сообщалось 19 апреля, в COVID-больницах Сум начались проблемы с кислородом для пациентов. В областном центре возросла нагрузка на систему кислородообеспечения.

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