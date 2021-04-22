Гладковський-старший вирішив судитися із детективами НАБУ

22 квітня вони оголосили в розшук його сина, якому інкримінують участь в корупційних схемах "Укроборонпрому"

22 квітня вони оголосили в розшук його сина, якому інкримінують участь в корупційних схемах "Укроборонпрому"

Фото: із відкритих джерел

Колишній перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський вирішив подати до суду на Національне антикорупційне бюро через "переслідування його родини".

Про це йдеться в заяві компанії "Богдан", засновником якої є Гладковський, передає RegioNews.

З його слів, НАБУ два роки займається "переслідуванням” родини Гладковських-Свинарчуків, яке проявлялося "у різноманітних формах процесуального терору”.

Також ексчиновник заявив, що рішення подати в суд він прийняв, реагуючи на "події останньої доби”.

Також на думку Гладковського-старшого, правової оцінки потребують "публікації неправдивих даних з боку НАБУ".

Вже два роки НАБУ намагається довести провину членів родини Гладковських і на цьому шляху не гребує ані чорним піаром, ані провокаціями. Суспільству згодовують вигадані або домислені факти в угоду політичній доцільності. При цьому об’єктивного розслідування у справах так і не простежується”, - йдеться в заяві.

Нагадаємо, 22 квітня НАБУ оголосило в розшук сина Свинарчука-Гладковського.

21 грудня 2020 року НАБУ оголосило підозру сину Гладковського. У справі про розкрадання в "оборонці” з’явився новий підозрюваний.

У лютому 2019 року журналісти проекту "Наші гроші” опублікували розслідування, в якому говориться, що Ігор Гладковський - син колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, разом із Віталієм Жуковим та Андрієм Рогозою через фірми-прокладки поставляли оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними в 2-4 рази цінами.

3 червня 2020 року САП і НАБУ завершили слідство у справі Олега Гладковського, його підозрюють у завданні збитків державі на 17,44 млн грн.