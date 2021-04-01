В Украине завершилась нынешняя кампания декларирования
Нынешняя кампания декларирования завершилась. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции уже начало проверку представленных деклараций.
Об этом сообщил глава НАПК Александр Новиков, пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Отмечается, что за период кампании декларирования в реестр поступило 791 872 декларации, из которых 720 509 - ежегодные декларации действующих чиновников. Еще 71 363 декларации подали лица, которые прекратили работать в органах власти в прошлом году.
"В первую очередь проверяем высокопоставленных чиновников, среди которых министры, заместители министров, судьи КСУ и Верховного суда, депутаты Верховной рады. В случае, если НАЗК закончило проверку декларации чиновника за 2019 год, в этом году его декларация по очереди не будет проверяться", - проинформировал он.
Новиков также подчеркнул, что в списке также те лица, проверку деклараций которых инициируют и журналисты. Первые результаты проверок будут опубликованы менее чем за три месяца.
Напомним, ранее Зеленский задекларировал 336 тысяч зарплаты, 4,6 миллиона роялти и взнос на памятник Каденюку.