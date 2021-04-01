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В Украине завершилась нынешняя кампания декларирования
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01 апреля 2021, 14:50 12

В Украине завершилась нынешняя кампания декларирования

01 апреля 2021, 14:50 12
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За период кампании декларирования в реестр поступило 791 872 декларации
За период кампании декларирования в реестр поступило 791 872 декларации
Фото из открытых источников
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Нынешняя кампания декларирования завершилась. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции уже начало проверку представленных деклараций.

Об этом сообщил глава НАПК Александр Новиков, пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что за период кампании декларирования в реестр поступило 791 872 декларации, из которых 720 509 - ежегодные декларации действующих чиновников. Еще 71 363 декларации подали лица, которые прекратили работать в органах власти в прошлом году.

"В первую очередь проверяем высокопоставленных чиновников, среди которых министры, заместители министров, судьи КСУ и Верховного суда, депутаты Верховной рады. В случае, если НАЗК закончило проверку декларации чиновника за 2019 год, в этом году его декларация по очереди не будет проверяться", - проинформировал он.

Новиков также подчеркнул, что в списке также те лица, проверку деклараций которых инициируют и журналисты. Первые результаты проверок будут опубликованы менее чем за три месяца.

Напомним, ранее Зеленский задекларировал 336 тысяч зарплаты, 4,6 миллиона роялти и взнос на памятник Каденюку.

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