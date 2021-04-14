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14 квітня 2021, 21:17 3

Підгрупа ТКГ з безпеки збереться на позачергове засідання - Арестович

14 квітня 2021, 21:17 3
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Воно буде присвячене порушенню режиму припинення вогню на Донбасі
Воно буде присвячене порушенню режиму припинення вогню на Донбасі
Фото: із відкритих джерел
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Тристороння контактна група (ТКГ) прийняла рішення про скликання позачергового засідання підгрупи з безпеки, дата його проведення наразі невідома.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович, передає RegioNews.

Скликаємо позачергове засідання підгрупи з безпеки. Його завдання розробити та визначити механізм додаткового контролю за порушеннями режиму припинення вогню. Підгрупа з безпеки має виробити спільну позицію, яка обговорюватиметься на наступному засіданні 28 квітня", - розповів він.

Також Арестович зазначив, що українська делегація відправила відповідну ноту ОБСЄ про скликання позачергового засідання підгрупи з безпеки, дату має узгодити ОБСЄ.

Нагадаємо, раніше переговори політичної підгрупи ТКГ перенесено на 27 квітня через присутність "громадського експерта" з ОРДО.

ТКГ засідання олексій арестович заява Донбас

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