Підгрупа ТКГ з безпеки збереться на позачергове засідання - Арестович
Тристороння контактна група (ТКГ) прийняла рішення про скликання позачергового засідання підгрупи з безпеки, дата його проведення наразі невідома.
Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович, передає RegioNews.
Скликаємо позачергове засідання підгрупи з безпеки. Його завдання розробити та визначити механізм додаткового контролю за порушеннями режиму припинення вогню. Підгрупа з безпеки має виробити спільну позицію, яка обговорюватиметься на наступному засіданні 28 квітня", - розповів він.
Також Арестович зазначив, що українська делегація відправила відповідну ноту ОБСЄ про скликання позачергового засідання підгрупи з безпеки, дату має узгодити ОБСЄ.
Нагадаємо, раніше переговори політичної підгрупи ТКГ перенесено на 27 квітня через присутність "громадського експерта" з ОРДО.