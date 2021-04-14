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На Донбассе обострение: погиб военнослужащий, трое бойцов ранены
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14 апреля 2021, 08:11 11

На Донбассе обострение: погиб военнослужащий, трое бойцов ранены

14 апреля 2021, 08:11 11
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На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь в ответ
На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь в ответ
Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 13 апреля, было зафиксировано 5 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Один военнослужащий погиб, трое получили ранения.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенного пункта Южное, российско-оккупационные войска обстреливали позиции украинских защитников из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра, а возле поселков Зайцево и Катериновка – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде населенного пункта Майорск, БПЛА противника пересекая линию разграничения, произвел сброс гранат на позиции наших подразделений, в результате чего один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи поселка Первомайское, российские оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов за прошедшие сутки, 3 военнослужащие ВСУ получили ранения. Воинам предоставлено необходимую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение.

По состоянию на 7 часов утра, 14 апреля, со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. Так, недалеко от населенного пункта Светлодарск, враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Напомним, сутками ранее было зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

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