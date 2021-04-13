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13 апреля 2021, 09:42 1953

На Одещине задержали сотрудника СБУ на шантаже: требовал $50 тыс

13 апреля 2021, 09:42 1953
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Он угрожал обнародованием "компрометирующих" аудиозаписей о якобы убийстве народного избранника
Он угрожал обнародованием "компрометирующих" аудиозаписей о якобы убийстве народного избранника
Фото: из открытых источников
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В суд переданы материалы в отношении сотрудника УСБУ в Одесской области. Следствие подозревает его в фактах вымогательства денег за неразглашение информации.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что в 2020 году злоумышленник угрожал украинскому гражданину обнародованием "компрометирующих" аудиозаписей. Шантаж велся через исполнителя, которого подыскал злоумышленник. Материалы содержали разговоры с директором и начальником службы безопасности одной из коммерческих структур о якобы сборе данных о народном депутате Украины.

Записи содержали смонтированные разговоры о якобы убийстве народного избранника. За неразглашение этой информации в СМИ, организатор требовал $50 тыс", - говорится в сообщении.

Он обеспечил исполнителей незарегистрированным номером телефона для конспирации и проконсультировал их, как вести себя в случае вызова в правоохранительные органы.

Организатор подозревается в вымогательстве по предварительному сговору группой лиц, а также приобретении и хранении огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения, то есть за ч. 2 ст. 189 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

В отношении соучастников материалы выделены в отдельное уголовное производство, которое расследует ГБР.

Напомним, вывели в тень 80 млн: СБУ разоблачила на коррупционной схеме руководство "Сумыоблэнерго".

СБУ убийство уголовное дело СМИ депутаты

 
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